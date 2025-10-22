Κοκαΐνη βάρους 4 κιλών και 360 γραμμαρίων, βρέθηκε στην κατοχή ενός άνδρα 36 ετών και μιας γυναίκας 26 ετών οι οποίοι συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 18-10-2025 στην περιοχή της Ελευσίνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας που έφτασε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, αναφορικά με έναν άνδρα και μια γυναίκα οι οποίοι κυκλοφορούν με ΙΧ αυτοκίνητο και διακινούν ναρκωτικά, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, εντοπίστηκαν από ειδική ομάδα αστυνομικών οι κατηγορούμενοι να κινούνται με όχημα στην περιοχή της Ελευσίνας και κλήθηκαν σε έλεγχο.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό κρύπτης κάτω από τον προφυλακτήρα, 4 συσκευασίες που περιείχαν την κοκαΐνη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

