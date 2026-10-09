Ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία δύο άτομα που αναζητούνται στο πλαίσιο του αυτόφωρου, για την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (08/10) στην Ελευσίνα, με θύμα έναν 32χρονο.Πρόκειται για δύο άνδρες ελληνικής καταγωγής οι οποίοι είναι γεννημένοι το 2004 και το 2008.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, το επεισόδιο έχει πολιτικά κίνητρα, καθώς οι δράστες, που κινούνται στον ακροδεξιό χώρο, τον κατηγόρησαν για ανάρτηση φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο και στοχοποίηση πριν προχωρήσουν στην επίθεση.

Το πολιτικό υπόβαθρο και η αφορμή του επεισοδίου

Ο 32χρονος τραυματίας ανέφερε στις Αρχές ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και υποστήριξε ότι οι δύο άνδρες που του επιτέθηκαν κινούνται στον ακροδεξιό χώρο.

Οι φερόμενοι ως δράστες τον εντόπισαν και τον πλησίασαν, κατηγορώντας τον ότι βρισκόταν πίσω από τη δημοσίευση και ανάρτηση φωτογραφιών τους στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας ότι τους «στοχοποιεί».

Αμέσως μετά τη λεκτική αντιπαράθεση, οι δύο άνδρες επιτέθηκαν στον 32χρονο τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Σε ανάρτηση που είδε το φως της δημοσιότητας, η «Antifa West Coast Reloaded» αναφέρει:

«δική του.Η Ελευσίνα έχει πλούσια αντιφασιστική και εργατική ιστορία, είναι πνιγμένη στο αίμα αγωνιστών και εργατών . Εμείς θα διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη ζωντανή και θα είμαστε ακόμα εδώ όταν όλοι οι φασίστες θα πάνε να βρουν τους προγόνους τους μέσα σε πηγάδια. Θα είμαστε ακόμα εδώ επειδή εμάς δεν μας ενώνει το μίσος, τα ναρκωτικά και οι ψευτοχουλιγκανισμοί, αλλά τα ιδανικά για έναν καλύτερο κόσμο, δικαιότερο και ομορφότερο.

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ.»

Πώς έγινε η επίθεση στην Οδό Κωνσταντινουπόλεως

Το άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου , στην Ελευσίνα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα και επιβεβαιώνουν αστυνομικές πηγές, δύο άνδρες πλησίασαν τον 32χρονο αριστερό ακτιβιστή ακριβώς κάτω από το σπίτι του, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, επιχειρώντας αρχικά να του αρπάξουν το κινητό τηλέφωνο.

Ο 32χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση και αμύνθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους δράστες να βγάλει μαχαίρι και να τον καταφέρει τρεις πισώπλατες μαχαιριές στα πόδια.

Έπειτα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή όταν ένας διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε το συμβάν και πλησίασε για να βοηθήσει. Ο περαστικός μετέφερε αμέσως τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας.

Λόγω της σοβαρότητας και του βάθους των τραυμάτων, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του 32χρονου στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

«Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ» – Το παρασκήνιο της στοχοποίησης

Κατά τις καταθέσεις στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, οι δράστες φέρονται να είπαν στο θύμα τη φράση «εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Αστυνομικές πηγές συνδέουν το περιστατικό με προηγούμενο επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην ίδια περιοχή ανάμεσα σε ακροδεξιούς και αντιφασίστες. Μετά από εκείνο το συμβάν, φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία ορισμένων ακροδεξιών είχαν δημοσιοποιηθεί σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο 32χρονος τραυματίας υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες τον κατηγόρησαν ως υπεύθυνο για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, αν και ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο επεισόδιο του Αυγούστου ούτε στην ανάρτηση των φωτογραφιών.

Η ανακοίνωση της αντιφασιστικής οργάνωσης Antifa West Coast

Θέση για την επίθεση πήρε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η συλλογικότητα Antifa West Coast Reloaded, καταγγέλλοντας το περιστατικό:

«Σήμερα το μεσημέρι, 2 γνωστοί φασίστες της πόλης επιτέθηκαν σε σύντροφο κάτω από το σπίτι του με μαχαίρι. Ο σύντροφος σε άμυνα κατάφερε να τους διαλύσει στο ξύλο, όμως ο ένας φασίστας τον μαχαίρωσε πισώπλατα τρεις φορές στα πόδια. Η υγεία του συντρόφου δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά τα τραύματά του είναι σοβαρά. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση».

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η υπόθεση διερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες της επίθεσης και να οδηγηθούν οι δράστες στη Δικαιοσύνη.