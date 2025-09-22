Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας, η οποία κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, με την κατηγορία ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκεπτικό της απόφασης να αφεθεί ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, είναι πως η ζημιά προς το δημόσιο δεν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα επέμενε να πληροφορηθεί τι μεταδίδουν τα ΜΜΕ για την υπόθεσή της, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο Τμήμα.

Παράλληλα, στις καταθέσεις της φέρεται να αποκάλυψε το μικρό όνομα του ατόμου που τη βοήθησε.

Η ίδια είπε πως ο άνδρας ήταν εργάτης στο χωριό, ωστόσο κανείς μέχρι στιγμής από όσους έχουν μιλήσει με τους αστυνομικούς δεν τον έχει αναγνωρίσει.

Οι ερευνητές θεωρούν κρίσιμο τον εντοπισμό του καθώς, σύμφωνα με την κατηγορουμένη, ήταν αυτός που τη βοήθησε να μεταφέρει και να θάψει τη μητέρα της.

Η δράστης έχει ζητήσει να έρθει σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της αλλά και με τον γιο της, ο οποίος μένει στην Κρήτη.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θήβας, όπου ζήτησε και έλαβε αναβολή για την απολογία της, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η δίκη της αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Σε βάρος της 62χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη».