Η Δήμητρα Ματσούκα μετά από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ και η ίδια, και η δικηγόρος της, υποβάθμισαν τη σοβαρότητα των παραβάσεων.

Η δίκη της γνωστής ηθοποιού αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου στο Αυτόφωρο, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έχει πληρώσει τα πρόστιμα τα οποία της αναλογούν.

«Δεν υπάρχει κάποιο ηθικό βάρος στην υπόθεση, η Δήμητρα είναι έξω, η ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της ήταν αστεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος της, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Από τη δική της πλευρά η Δήμητρα Ματσούκα δίνοντας τη δική της εκδοχή στην υπόθεση, ισχυρίστηκε ότι το δίπλωμά της ήταν σε ισχύ και ότι οι πινακίδες του οχήματός της είχαν αφαιρεθεί την Κυριακή στο Κολωνάκι, λόγω παράνομης στάθμευσης.

Νωρίτερα σήμερα (20/11) μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Έξω από την δικαστική αίθουσα

Η σύζυγος του πρώην Ευρωβουλευτή και γνωστού επιχειρηματία Πέτρου Κόκκαλη, συνελήφθη τo βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου, καθώς σε έλεγχο που της έγινε, βρέθηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα .

Όλα έγιναν όταν τα ραντάρ της Τροχαίας «τσάκωσαν» το αυτοκίνητο της ηθοποιού να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Όταν της έκαναν σήμα να σταματήσει διαπίστωσαν ότι η ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα αλλά και πινακίδες, καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση από τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, η οδηγός υπεβλήθη σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο. Η μέτρηση έδειξε 0,38 όταν το όριο είναι 0,24.

Η αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων

Λίγες μέρες πριν τη σύλληψη και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου η Τροχαία της είχε αφαιρέσει τις πινακίδες και το δίπλωμα οδήγησης λόγω παράνομης στάθμευσης.

Το περιστατικό το 2018

Το 2018 η Δήμητρα Ματσούκα είχε επίσης μπλεξίματα με την τροχαία, καθώς είχε τρακάρει με ανασφάλιστο αυτοκίνητο και είχε προσπαθήσει να διαφύγει.

Όπως είχε γράψει η εφημερίδα Espresso, η ηθοποιός στην περιοχή του Νέου Κόσμου έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε άλλο I.X. Από τη σύγκρουση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες η ηθοποιός μετά το συμβάν είχε προσπαθήσει να φύγει με το αυτοκίνητό της.

Συγκεκριμένα, επιδόθηκε σε ελιγμούς για να διαφύγει αλλά άλλοι οδηγοί που ήταν δίπλα της την εμπόδισαν και τότε κατέβηκε από το αμάξι της και προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια.

Η Δήμητρα Ματσούκα είχε ισχυριστεί ότι είχε ξεχάσει να ανανεώσει την ασφάλεια. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκαν το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

«Η άλλη πλευρά ισχυρίζεται ότι το όχημα της κ. Ματσούκα ήταν παρκαρισμένο στην Βρεσθένης και Ηρακλέου, σε ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες που απαγορεύεται. Το όχημά της ήταν ανασφάλιστο, κάτι το οποίο κάτι το οποίο διαπιστώθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία και την τροχαία. Η κ. Ματσούκα πήγε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της και την ώρα εκείνη χτύπησε με την πόρτα του οδηγού (δηλαδή τη δική της πόρτα) το άλλο όχημα που έστριβε από δεξιά, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές στην πόρτα του συνοδηγού.

Το αυτοκίνητό τους υπέστη ζημιές στη δεξιά πλευρά. Εν συνεχεία, η κ. Ματσούκα εγκατέλειψε το όχημα, το οποίο μεταφέρθηκε με γερανό στην τροχαία, καθώς ήταν ανασφάλιστο», είχε αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.