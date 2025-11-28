Σήμερα (28/11) ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τεσσάρων αστυνομικών του Τμήματος Αγίων Αναργύρων για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως, καθώς φέρονται να μην προστάτευσαν, όπως θα έπρεπε από την επίθεση του πρώην συντρόφου της.

Η απολογία της αστυνομικού- επόπτριας του Α.Τ Αναργύρων ήταν η τελευταία και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Στην απολογία της, υποστηρίζει εκείνη την ημέρα πράγματι βρίσκονταν στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων όμως δεν βρισκόταν στο γραφείο όπου η αδικοχαμένη Κυριακή πήγε για να ζητήσει βοήθεια με αποτέλεσμα να μην είχε εικόνα για τον εάν συνέτρεχε κίνδυνος για τη ζωή της νεαρής γυναίκας.

«Είδα την Κυριακή να φεύγει (από το ΑΤ) και άκουσα να λέει ότι “θα πάρω περιπολικό”. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο για την υπόθεση. Θεωρώ ότι η εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», ανέφερε η επόπτρια- αστυνομικός

Τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκαν και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί, οι οποίοι επίσης διώκονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως. Πρόκειται για τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης, στον οποίο τηλεφώνησε η Κυριακή Γρίβα για να ζητήσει βοήθεια.

Τέλος, σημειώνεται ότι και στους τέσσερις αστυνομικούς επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος.