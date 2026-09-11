Σημαντικό χτύπημα στο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων κατάφεραν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από στοχευμένες διασταυρώσεις και ελέγχους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αποκαλύφθηκαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις λαθρεμπορίου, με την συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να αγγίζει τα 477.000 τεμάχια.

Πιο συγκεκριμένα στις 10/9, ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο, εντός των οποίων βρέθηκαν 362.800 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Τα λαθραία καπνικά κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων.

Λίγες μέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Ελ. Βενιζέλος, απέτρεψαν άλλη μια απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, υπέβαλαν σε έλεγχο τις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας, που είχε αφιχθεί από το Κάιρο. Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι μετέφερε διαμοιρασμένα σε επτά αποσκευές 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97.619,70 ευρώ.