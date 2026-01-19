Της Λυδίας Παππά

Δύο κατηγορούμενοι, ο 46χρονος και ο 32χρονος, προφυλακίστηκαν για το κύκλωμα που διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές, μετά τις απολογίες τους.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ αυτών και το γνωστό μοντέλο, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Το μοντέλο – ψυχολόγος, κατά τη διάρκεια της απολογίας της, ισχυρίστηκε ότι: «Μερικές φορές, ενώ ήμασταν με το αυτοκίνητό μου, μου ζητούσαν να πηγαίνουμε σε κάποια σημεία γιατί, όπως μου έλεγαν, είχαν μια δουλειά. Τα σημεία αυτά, όπως διαπίστωνα όταν φτάναμε, ήταν βενζινάδικα και αντιλαμβανόμουν ότι θα κάνουν ληστεία.

Εγώ ποτέ δεν συμμετείχα σε ληστεία, ήμουν πάντα μέσα στο αυτοκίνητο ως οδηγός. Δεν ήμουν σύμφωνη με αυτό που έκαναν, αλλά φοβόμουν να τους πω το οτιδήποτε. Ο λόγος που φοβόμουν ήταν γιατί ο πρώτος κατηγορούμενος είχε μια βίαιη συμπεριφορά και τον έχω δει να κουβαλά ένα ασημένιο όπλο».

Παράλληλα, ο 32χρονος που προφυλακίστηκε, αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών: «Αρνούμαι ότι έκανα ληστείες. Είμαι χρήστης ναρκωτικών πάνω από δέκα χρόνια. Η σχέση μου με το πρώην μοντέλο είναι φιλική. Όσες φορές ήμουν με τους υπόλοιπους, ήταν για χρήση ναρκωτικών».

Τέλος, ο 46χρονος αποδέχτηκε μερικώς τις κατηγορίες, αναφέροντας πως και αυτός είναι χρήστης ναρκωτικών: «Αποδέχομαι τις πέντε από τις 12 ληστείες. Είμαι χρόνια χρήστης ναρκωτικών και γι’ αυτό λήστευα για να εξασφαλίσω τη δόση μου».