Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τελευταίοι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Οι δικαστικές αρχές επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, στη σύζυγο του κατηγορούμενου λογιστή, η οποία φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν τυπικά μόνο συνδικαιούχος σε ένα τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

«Δεν έχω καμία σχέση ήμουν τυπικά συνδικαιούχος σε λογαριασμού του συζύγου μου χωρίς να κάνω καμία συναλλαγή. Έχω λάβει 5000€ ως επιδοτήσεις μέσα σε 5 χρόνια με νόμιμο τρόπο.» υποστήριξε.

Ελεύθεροι αφέθηκαν και ένας 54χρονος και μια 43χρονη κατηγορούμενοι, στους οποίους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Στον 54χρονο επιβλήθηκε και εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ελεύθεροι έχουν αφεθεί μέχρι στιγμής 14 κατηγορούμενοι, ενώ εκκρεμούν για αύριο Πέμπτη οι απολογίες του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Μύρωνα Χιλετζάκη και του κατηγορούμενου λογιστή, Γιώργου Λαμπράκη.