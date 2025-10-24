Επιμέλεια: Λυδία Παπά

Μετά από απολογίες που διήρκησαν πάνω από οκτώ ώρες, οι πρώτοι 11 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και να δίνουν το παρών στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους

Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν είχαν ιδέα για απάτη. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους σερβιτόροι, ένας μάγειρας, ένας dj, αλλά και μπάρμαν.

Ένας από τους κατηγορούμενος που εργάζεται ως σερβιτόρος ανέφερε: «Σκοπευα να γίνω νέος αγρότης και να μπω στο σχετικό πρόγραμμα, έκανα τα χαρτιά μου κι έλαβα ένα πρώτο πόσο, ύψους λίγο πάνω από 500 ευρώ. Περίμενα να έρθουν και τα υπόλοιπα χρήματα, για να προχωρήσω την αγροτική μου δραστηριότητα, ωστόσο δεν τα έχω λάβει ακόμα. Εγώ προχώρησα σε μια πραγματική και νόμιμη συναλλαγή».

Ο κατηγορούμενος που εργάζεται και ως μάγειρας δήλωσε : «Ακολούθησα όλες τις νομικές διαδικασίες ώστε να επιδοτηθώ ως νέος αγρότης. Έλαβα επιδότηση 800€. Όπως καταλαβαίνεται έπρεπε να εργαστώ παράλληλα για να τα βγάλω πέρα. Εργαζόμουν ως μάγειρας για 120 μέρες όπως προβλέπεται από το νόμο .Η αίτηση μου ως νέος αγρότης έχει εγκριθεί».

Οι απολογίες θα συνεχιστούν και αύριο.