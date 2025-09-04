Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι τέσσερις πρώτοι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά. Πρόκειται για δύο αδέρφια και δύο ακόμα κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι απολογίες συνεχίζονταν μέχρι αργά το μεσημέρι της Πέμπτης με τους συλληφθέντες της πρώτης υπόθεσης, που αφορά κυρίως διακίνηση ναρκωτικών και διώκονται για ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την δεύτερη υπόθεση, η οποία επικεντρώνεται στο σκάνδαλο των εκβιασμών και την εκποίηση της μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό.

Για την υπόθεση αναμένεται να ασκηθούν διώξεις και να εκδοθούν νέα εντάλματα όχι μόνο για τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό φερόμενα ως πρωτοπαλίκαρα της οργάνωσης αλλά και στον πρώην Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και τότε Ηγούμενου της Αγίας Τριάδας.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός δικηγόρος των Χανίων που μεσολάβηση στην πώληση των 175 στρεμμάτων.

Από τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο κ. Γιάννης Μαυροματάκης, τόνισε: «Σίγουρα οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων, προσπάθησαν να κάνουν πολύ σωστή δουλειά, ωστόσο τα έχουν βάλει όλα στο ίδιο τσουβάλι».

Στα χέρια της Δικαιοσύνης και η δεύτερη δικογραφία

Όπως δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ: «Περιμένουμε και από εκεί ποινική εξέλιξη.

Η δεύτερη δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει άλλες εγκληματικές ενέργειες πέραν της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας από τους αστυνομικούς, ότι κάποια από τα μέλη της οργάνωσης διέπρατταν και άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες.

Είχαμε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός αστυνομικού, με την τοποθέτηση μηχανισμού, αναμένονται και άλλες συλλήψεις γι αυτή την υπόθεση».

Σκάνδαλο με 175 στρέμματα μοναστηριακής γης και ζημία που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αποκαλύπτει η δεύτερη δικογραφία για την υπόθεση της Μονής Αγίας Τριάδας.

‘Εξι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, δικηγόρος και επίσκοπος, φέρονται να συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση. Η περιουσία της μονής καταπατήθηκε και αποποιήθηκε μεθοδευμένα, ο ηγούμενος, σύμφωνα με την δικογραφία, εκβιάζοντας με ευαίσθητο υλικό, ενώ οι απειλές στόχευαν να φιμώσουν και όσους αντιδρούσαν.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και βίντεο για να εκβιάζουν κληρικούς. Αύριο θα απολογηθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην μεγάλη εγκληματική οργάνωση.