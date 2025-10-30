Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο από τους τρεις ανήλικους που κατηγορούνται για οπαδική βία, έπειτα από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών.

Ο τρίτος ανήλικος ο οποίος αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί υποστήριξαν ότι ο τσακωμός τους δεν είχε χαρακτήρα οπαδικής βίας, καθώς το αίτιο δεν είχε να κάνει με ομάδες. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Ζαρουχλέικα.

Οι τρεις νεαροί συναντήθηκαν σε δρόμο της περιοχής και τα «αίματα άναψαν». Πάνω στον τσακωμό, ο ένας 17χρονος φέρεται να έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο, με το οποίο τραυμάτισε τον συνομήλικο του στον λαιμό, ευτυχώς ελαφρά.

Πηγή: ΕΡΤ

Επιμέλεια: A.A.