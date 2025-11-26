Ένας 17χρονος και ένας 16χρονος είχαν συλληφθεί για απόπειρα βιασμού εις βάρος 16χρονης το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (21/11).

Μετά τις απολογίες τους σήμερα (26/11) στην ανακρίτρια Ηλείας, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα.

Οι δύο ανήλικοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι ενώπιον της ανακρίτριας, κατά τις ίδιες πηγές. Συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων ήταν οι δικηγόροι Γιάννης Γεωργουλόπουλος και Νίκος Χηνόπουλος.

