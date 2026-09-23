Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στην πλαζ της Βουλιαγμένης την περασμένη Κυριακή μετά από καυγά για μια ξαπλώστρα.

Στον 76χρονο που φέρεται ως φυσικός αυτουργός επιβλήθηκε ο περιοριστικός ορος της υποχρέωσης εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε καυγάς και σωματική επαφή – απώθηση από την πλευρά του προς το 82χρονο θύμα, ωστόσο υποστήριξε ότι δεν χτύπησε τον 82χρονο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ότι αφορά την 21χρονη η οποία κατηγορείται ως απλή συνεργός, οι Αρχές αποφάσισαν τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.