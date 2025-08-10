Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν το Σάββατο, 9 Αυγούστου, στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια που προκάλεσαν τη μεγάλη φωτιά στην Κερατέα.

Οι υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις του 58χρονου και του 33χρονου, στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, αφού εντόπισαν από πού ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα.

Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Η «Ζούγκλα» έχει επισημάνει πολλές φορές τις ευθύνες του ΔΕΔΔΗΕ για τις πυρκαγιές, καθώς τα ασυντήρητα δίκτυα του έχουν αποτελέσει σε διάφορες περιπτώσεις τη βασική αιτία εκδήλωσης ενός πύρινου μετώπου.

Από την Παρασκευή, 8 Αυγούστου, είχε γίνει άλλωστε γνωστό πως ένα κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ σε κολώνα ηλεκτροδότησης, από το οποίο προκλήθηκε βραχυκύκλωμα και σπινθήρες, ήταν η αιτία που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Κερατέα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο συνάνθρωπό μας. Στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού είχαν από την πρώτη στιγμή ισχυρά στοιχεία ότι η φωτιά ξέσπασε από το βραχυκύκλωμα στο κομμένο καλώδιο που πυροδότησε την καύσιμη ύλη.