Στον πολυεθνικό στρατιωτικό διαγωνισμό Ελεύθερων Σκοπευτών «EUROPEAN BEST SNIPER TEAM COMPETITION – 25» (EBST-25), συμμετείχε προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Τα στελέχη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχαν κατόπιν πρόσκλησης του United States Army Europe and Africa (USAREUR-AF).

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, στον διαγωνισμό, ο οποίος έλαβε χώρα στο πεδίο ασκήσεων Grafenwoher της Γερμανίας (υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες) ζεύγος Ελεύθερων Σκοπευτών της ΔΕΠ κατέκτησε την 3η θέση μεταξύ 35 ομάδων από 22 συμμετέχουσες χώρες, δεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματισμού των ελληνικών Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων – Ειδικών Δυνάμεων.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων, καθώς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας όσον αφορά τις τακτικές, τεχνικές και διαδικασίες χρήσης νέου εξοπλισμού.