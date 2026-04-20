Ελεύθερος αφέθηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα (20/4), ο 70χρονος γυναικολόγος από τη Ρόδο, ο οποίος μέχρι πρότινος κρατούνταν στις φυλακές, μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 73 ετών και 3 μηνών, για ασέλγεια και βιασμό, σε βάρος 21 γυναικών ασθενών του.

Η αποφυλάκισή του αποφασίστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής πρότασης, έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, που έχει οριστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο, ενώ ο ίδιος επικαλέστηκε λόγους υγείας. Το δικαστήριο επέβαλε περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική παρουσία του δύο φορές τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η επιχειρηματολογία της υπεράσπισης

Βασικό επιχείρημα της αίτησης, αποτέλεσε η επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του καταδικασθέντος, η οποία, σύμφωνα με την πλευρά του, επιδεινώνεται εντός του σωφρονιστικού περιβάλλοντος και απαιτεί συνεχή ιατρική φροντίδα. Τονίστηκε ότι η ηλικία του (73 ετών), σε συνδυασμό με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, καθιστούν τις συνθήκες κράτησης, δυσανάλογα επιβαρυντικές. Προς ενίσχυση των ισχυρισμών αυτών, φέρεται να κατατέθηκαν στο δικαστήριο, σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.

Παράλληλα, η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για ενδεχόμενη διαφυγή ή τέλεση νέων αδικημάτων, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν ασκεί πλέον το ιατρικό επάγγελμα. Οι παράγοντες αυτοί φαίνεται να συνεκτιμήθηκαν από το δικαστήριο, το οποίο επέλεξε την επιβολή περιοριστικών όρων, αντί της συνέχισης της προσωρινής κράτησης.

Ο κατηγορούμενος βρισκόταν στη φυλακή από τον Φεβρουάριο του 2025, όταν κρίθηκε ένοχος για σωρεία αδικημάτων, που φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων στο δημόσιο νοσοκομείο της Ρόδου. Ωστόσο, ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως οι καταγγελίες είναι ψευδείς.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Αύγουστο του 2020, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε 55χρονη γυναίκα. Η συγκεκριμένη καταγγελία άνοιξε τον δρόμο για ακόμη 20 γυναίκες, οι οποίες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας αντίστοιχες συμπεριφορές.

Η πορεία της υπόθεσης έως σήμερα

Η υπόθεση εξετάστηκε σε πρώτο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου, το οποίο στις αρχές Μαΐου έκρινε τον 73χρονο ένοχο για την πλειονότητα των κατηγοριών (20 από τις 21). Οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε περιλαμβάνουν βιασμό, κατάχρηση σε γενετήσια πράξη και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Για μία περίπτωση απαλλάχθηκε, καθώς η καταγγέλλουσα δεν παρέστη στο δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από νομικό εκπρόσωπο.

Η απόφαση εκδόθηκε κατά πλειοψηφία, με μία ένορκο να διαφωνεί ως προς την ενοχή. Το δικαστήριο απέρριψε επίσης το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, παρά την αντίθετη άποψη δύο ενόρκων. Η εισαγγελική πρόταση προέβλεπε πολυετείς ποινές για κάθε πράξη, ενώ ζητήθηκε και η απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Τελικά, επιβλήθηκε συνολική ποινή 73 ετών και 3 μηνών κάθειρξης, με εκτιτέα τα 20 έτη, κατόπιν συγχώνευσης.

Το υπόβαθρο των καταγγελιών

Η υπόθεση έλαβε ευρεία δημοσιότητα έπειτα από αποκαλυπτικά δημοσιεύματα, τα οποία ανέδειξαν τον αριθμό και τη σοβαρότητα των καταγγελιών. Οι γυναίκες που κατήγγειλαν τον ιατρό, ηλικίας 20 έως 50 ετών, περιέγραψαν συμπεριφορές που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υπερέβαιναν τα όρια της ιατρικής πρακτικής και είχαν σεξουαλικό χαρακτήρα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν πράξεις χωρίς ιατρική αιτιολόγηση, ακατάλληλα σχόλια, θωπείες ευαίσθητων σημείων και άλλες ενέργειες που προκάλεσαν έντονη αμηχανία ή φόβο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε λόγος για περιστατικά εκτός νοσοκομειακού χώρου και χωρίς επίσημη καταγραφή.

Τα γεγονότα φέρεται να εκτυλίχθηκαν στη Γυναικολογική–Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Ρόδου, όπου ο κατηγορούμενος εργαζόταν επί σειρά ετών. Σύμφωνα με την εισαγγελική Aρχή, η κατάχρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας, αποτέλεσε βασικό στοιχείο της υπόθεσης.

Αλλεπάλληλες οι κατηγορίες εις βάρος του – Το χρονικό

Συγκεκριμένα, ο γυναικολόγος είχε κατηγορηθεί για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη εις βάρος ατόμου ανίκανου να αντισταθεί, επίσης κατ’ εξακολούθηση, ενώ του είχε αποδοθεί και η κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με όσα είχαν καταγγείλει τα θύματα, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε ασελγείς ενέργειες κατά τη διάρκεια γυναικολογικών εξετάσεων, εκμεταλλευόμενος τη θέση και την ιδιότητά του ως γιατρού. Ο ίδιος είχε αρνηθεί εξαρχής όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «σκευωρία» εις βάρος του και ότι οι καταγγέλλουσες είχαν προσωπικά και οικονομικά κίνητρα.

Είχε επιμείνει πως ενεργούσε πάντα βάσει της ιατρικής δεοντολογίας και ότι οι πράξεις του είχαν παρερμηνευτεί.

Κατά την απολογία του, είχε τονίσει ότι διέθετε πολυετή επαγγελματική πορεία 40 ετών χωρίς προηγούμενες καταγγελίες, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα της δημοσιότητας και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση στηριζόταν σε αλλοιωμένες ή ανακριβείς μαρτυρίες.

Από την πλευρά της, η Εισαγγελέας, στην αγόρευσή της, είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι οι καταθέσεις των θυμάτων ήταν αξιόπιστες, επισημαίνοντας ότι παρουσίαζαν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ τους, στοιχείο που –κατά την κρίση της– ενίσχυε την ενοχή του κατηγορουμένου.

Είχε χαρακτηριστικά αναφέρει πως «δεν είναι δυνατόν 21 γυναίκες να έχουν συνωμοτήσει εναντίον του», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό περί οργανωμένης σκευωρίας. Παράλληλα, είχε σταθεί ιδιαίτερα στην ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων, σημειώνοντας ότι η έλλειψη άμεσης αντίδρασης οφειλόταν σε φόβο και αμηχανία.

Είχε υπογραμμίσει, τέλος, ότι ο κατηγορούμενος είχε εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη τους, κάνοντας κατάχρηση της επαγγελματικής του ιδιότητας.

Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό

Μετά την αποδοχή της αίτησης αναστολής, ο 73χρονος θα παραμείνει εκτός φυλακής έως την εκδίκαση της έφεσης, υπό την τήρηση αυστηρών όρων. Η υπόθεση θα επανεξεταστεί σε δεύτερο βαθμό, όπου θα κριθούν εκ νέου τόσο η ενοχή όσο και η ποινή.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη Ρόδο, τόσο μεταξύ των καταγγελλουσών όσο και στον ευρύτερο ιατρικό και κοινωνικό χώρο, καθώς η τελική απόφαση αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για την αντιμετώπιση παρόμοιων υποθέσεων στο μέλλον.

Πηγή: Δημοκρατική