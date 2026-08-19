Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία για τον 23χρονο Αφγανό που κατηγορείται ότι έδινε ναρκωτικά σε τρία τουλάχιστον ανήλικα κορίτσια και στη συνέχεια βίασε τουλάχιστον μία, ενώ έχει προχωρήσει σε γενετήσιες πράξεις και στις άλλες δύο ανήλικες.

Εναντίον του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ πλέον είναι αγνώστου διαμονής.

Ειδικότερα, ο 23χρονος κατά το προηγούμενο έτος, τόσο εντός της οικίας του όσο και σε εξωτερικούς χώρους, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, προσέγγισε τρία κορίτσια, στα οποία προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και ακολούθως προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικές ουσίες, έναντι χρηματικής αμοιβής, τρία ανήλικα αγόρια.

Αρχές Ιανουαρίου αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα (1) κινητό τηλέφωνο.

Πρόκειται για τον:

TARAKI Safiullah του Amanullah και της Riza, γεν. 2003, στο Αφγανιστάν.

Παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310-388510, 2310-388517, 2310-388518 και 2310-388520 της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.