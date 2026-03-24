Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά τον μήνα, απαγόρευση εξόδου από την χώρα, εγγυοδοσία 50 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση πώλησης κατοχής αγοράς και διάθεσης αρχαιοτήτων.

Ακόμα του επιτρέπεται η ενασχόληση με πίνακες που φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί πέρασε το κατώφλι του ανακριτή με κατηγορίες για τέσσερα κακουργήματα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για:

-Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα(κακούργημα)

-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου

-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση (κακούργημα)

-Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

Σύμγωνα με πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του, μόνο τα 7 ήταν γνήσια.

Kατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Ελεύθερη αφέθηκε επίσης η υπάλληλός του, χωρίς περιοριστικούς όρους, η οποία ήταν κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε δηλώσεις που έκανε έξω από τα δικαστήτια υπογράμμισε την αθωότητα του εντολέα του, χαρακτηρίζοντας τη δίωξη «στερούμενη εγκληματολογικής λογικής».

Συγκεκριμένα επισήμανε ότι τα επίμαχα έργα προβάλλονταν μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, γεγονός που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο δόλου.

«Κανένας που δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν θα διαφήμιζε μέσω τηλεόρασης αντικείμενα που γνωρίζει ότι είναι πλαστά. Αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία, καθώς τα βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι», τόνισε.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις και βεβαιώσεις γνησιότητας από τους προμηθευτές των έργων, ενισχύοντας την επιχειρηματολογία της υπεράσπισης.