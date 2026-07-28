Την πόρτα της εξόδου από το Δικαστικό Μέγαρο πέρασε τα ξημερώματα της Τρίτης, 28 Ιουλίου, ο 57χρονος ιατροδικαστής που βρέθηκε στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας, αντιμετωπίζοντας τη βαρύτατη κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας. Έπειτα από μια μαραθώνια και εξονυχιστική απολογητική διαδικασία, η οποία ξεπέρασε τις έξι ώρες, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα να τον αφήσουν ελεύθερο με την επιβολή αυστηρών περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 2:00 τη νύχτα, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Η έξοδος του κατηγορουμένου από το κτήριο της εισαγγελίας συνοδεύτηκε από ενθουσιώδεις αντιδράσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Συγγενείς, φίλοι και υποστηρικτές του, που παρέμεναν συγκεντρωμένοι απ’ έξω αψηφώντας το προχωρημένο της ώρας, τον υποδέχθηκαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ο ίδιος, εμφανώς ανακουφισμένος από την εξέλιξη, στράφηκε προς το συγκεντρωμένο πλήθος και ανταπέδωσε κάνοντας το σήμα της νίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι νωρίτερα, το μεσημέρι της Δευτέρας, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους είχε αφεθεί και ο τοξικολόγος που εμπλέκεται στην ίδια ακριβώς υπόθεση.

Στην αντεπίθεση η πλευρά της υπεράσπισης

Η νομική εκπροσώπηση του 57χρονου εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για τη στάση των δικαστικών αρχών να μην προχωρήσουν σε προσωρινή κράτηση, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πυρά για τη δίωξη του εντολέα τους.

Η δικηγόρος Ιουλίτα Τζουγκαράκη τόνισε πως ο ιατροδικαστής αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο του κατηγορητηρίου, καταγγέλλοντας δημόσιο διασυρμό και άδικη στοχοποίηση. Ξεκαθάρισε μάλιστα, προς άρση κάθε παρερμηνείας, ότι οι υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ο πελάτης της δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με εγκληματικές οργανώσεις ή με την πολύκροτη υπόθεση Μανιουδάκη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο έτερος συνήγορος, Γιώργος Περάκης. Όπως υπογράμμισε, από τη μακρά διαδικασία δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο ή σοβαρή ένδειξη ενοχής που να θεμελιώνει προφυλάκιση. Επισημαίνοντας την απουσία οποιασδήποτε απόδειξης περί χρηματισμού, ο κ. Περάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι κατηγορίες στερούνται ουσίας και αναμένεται να καταρρεύσουν πλήρως όταν η υπόθεση φτάσει στο ακροατήριο.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr