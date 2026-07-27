Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή αφέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7), ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για την έκδοση αμφισβητούμενων ιατροδικαστικών και τοξικολογικών εκθέσεων.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρείχαν –μαζί με ιατροδικαστή– πορίσματα και γνωματεύσεις έναντι χρηματικής αμοιβής, παραβιάζοντας τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Στον τοξικολόγο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ.

Ακολουθούν οι δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης του τοξικολόγου, Εμμ. Σαββόπουλου:

Ο εμπλεκόμενος ιατροδικαστής, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.