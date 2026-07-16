Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου που ενεπλάκη στο τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου ξεκληρίστηκε μια οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία.

Η απελευθέρωσή του αποφασίστηκε, καθώς η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Ο 44χρονος είχε συλληφθεί αμέσως μετά τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση του φορτηγού με το επιβατικό αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειας, η οποία σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών – Σιθωνίας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Από τη σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ο 35χρονος πατέρας, η 28χρονη σύζυγός του και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους.

Οι έρευνες από το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία.

H 7χρονη κόρη της οικογένειας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου.