Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 35χρονος που κατηγορείται ότι λήστεψε υπό την απειλή σύριγγας 57χρονο οδηγό ταξί, από τον οποίο απέσπασε 20 ευρώ. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν ο αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος, προσποιούμενος τον πελάτη, επιβιβάστηκε στο ταξί και κατά τη διάρκεια του δρομολογίου προέβη στη ληστεία.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να επικαλέστηκε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως και ιστορικό νοσηλείας σε ψυχιατρικές δομές, τονίζοντας ότι λαμβάνει σχετική φαρμακευτική αγωγή. «Τη συγκεκριμένη μέρα δεν πήρα τα φάρμακά μου» υποστήριξε, κατά πληροφορίες, με τον συνήγορό του να επικαλείται μειωμένο καταλογισμό.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης, δύο φορές τον μήνα, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου διαμονής του.