Μετά την πολύωρη απολογία του στον Ανακριτή Τρικάλων, αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, με περιοριστικούς όρους, το ένα από τα δύο διευθυντικά στελέχη της βιομηχανίας «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Tου επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση.

Το δεύτερο στέλεχος δεν προχώρησε σε απολογία, καθώς ζήτησε και έλαβε προθεσμία έως τις 11 Μαΐου, επικαλούμενος κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισής του.