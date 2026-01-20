Η υπόθεση που άνοιξε στη Ρόδο τις πρώτες ώρες της 18/1/2026 και απέκτησε κακουργηματικό χαρακτήρα, μπαίνει πλέον σε νέα φάση μετά την απολογία του 41χρονου κατηγορούμενου για την απόπειρα βιασμού της ανιψιάς του, που η ίδια κατήγγειλε.

Μετά την απολογία του, ο 41χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με ομόφωνη απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέως. Οι όροι που επιβλήθηκαν διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο επιτήρησης και αποτροπής κάθε επαφής με την παθούσα, σε μια υπόθεση που εξελίσσεται με κακουργηματική δίωξη και με ιδιαίτερη κοινωνική φόρτιση.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της απαγόρευσης επικοινωνίας με την παθούσα με οποιονδήποτε τρόπο και της απαγόρευσης προσέγγισής της σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων. Το πλέγμα των όρων δείχνει ότι οι δικαστικές αρχές επιδίωξαν να διασφαλίσουν την παρουσία του κατηγορούμενου στη συνέχεια της διαδικασίας, αλλά και να ενισχύσουν την προστασία της παθούσας, ιδίως με τους όρους μη επικοινωνίας και μη προσέγγισης.

Η κακουργηματική δίωξη και ο άξονας της καταγγελίας

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η καταγγελία της 21χρονης κοπέλας, η οποία αποδίδει στον 41χρονο Αλβανό θείο της, πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα που φέρονται να τελέστηκαν εντός της κατοικίας της, όταν η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ύπνου.

Η καταγγελία τοποθετεί τα καταγγελλόμενα περιστατικά στη 17/01/2026 και περί ώρα 04:00, εντός της οικίας της 21χρονης. Η παθούσα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές το απόγευμα της ίδιας ημέρας και κατέθεσε ενόρκως, παρουσία πραγματογνώμονα που ορίστηκε νόμιμα, περιγράφοντας πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος της.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Κατά την εξέτασή του έκανε χρήση του δικαιώματος σιωπής, επιλογή που προβλέπεται από τη διαδικασία, ιδίως σε υποθέσεις βαριάς ποινικής απαξίας όπου η υπερασπιστική στρατηγική συχνά επιλέγει να τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο της ανάκρισης.

Τι περιγράφεται στην καταγγελία και το κρίσιμο ζήτημα της συναίνεσης

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος φέρεται να μετέβη στο κρεβάτι της και να αποπειράθηκε να τη φιλήσει τουλάχιστον τρεις φορές, να τη θωπεύσει σε όλο της το σώμα και στα οπίσθιά της, καθώς και να επιχειρήσει θώπευση κάτω από το εσώρουχο, ενώ η ίδια βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και κοιμόταν. Η αναφορά σε αδυναμία αντίδρασης, λόγω της κατάστασης που περιγράφεται, θεωρείται κομβική στην εξέλιξη της διερεύνησης, καθώς συνδέεται με τον πυρήνα της έννοιας της συναίνεσης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σε υποθέσεις γενετήσιων εγκλημάτων.

Κομβικό σημείο στη δικογραφία αποτελεί η αναφορά ότι η παθούσα αναζήτησε βιντεοληπτικό υλικό και από την παρατήρησή του αναγνώρισε ως δράστη τον 41χρονο, ο οποίος είναι θείος της.

Την ίδια στιγμή, προστίθεται ένα ακόμη στοιχείο που εντάσσεται στην εικόνα του κατηγορούμενου, καθώς προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για παραβίαση περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Η απόφαση αυτή αφορούσε συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τι υποστήριξε ο ίδιος

Απολογούμενος ενώπιον του Ανακριτή αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται και ισχυρίστηκε ότι τον κάλεσε στο σπίτι η ίδια, μετέβη εκεί και όταν την είδε μεθυσμένη αποχώρησε λίγα λεπτά μετά χωρίς να συμβεί οτιδήποτε από όσα κατήγγειλε εις βάρος του.

