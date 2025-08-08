Μία φορά τον μήνα πρέπει να παρουσιάζεται στο Αστυνομικό Τμήμα ο καπετάνιος του φέρι μποτ «Παναγία Παραβουνιώτισσα» της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, αφού σήμερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Επίσης, απαγορεύεται να ταξιδέψει εκτός ελληνικών συνόρων.

Όπως έγινε γνωστό, οι επιβάτες του πλοίου ετοιμάζονται να καταθέσουν μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν το πλοίο προσάραξε στη βραχονησίδα Γλάρος.

Η δικηγόρος, μέρους των επιβατών, επιβάτιδα και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος, Αθηνά Αποστολοπούλου, μίλησε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».