Ελεύθερος έφυγε από το γραφείο της ανακρίτριας, μετά την απολογία του, ο πρώην προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας ο οποίος φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο ανήλικος γιος του.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της απαγόρευσης ενασχόλησης με το άθλημα της άρσης βαρών.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί, ενώ είχε στο πλευρό του τον αδελφό του Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα.

Ξέσπασε σε λυγμούς

Μία ώρα έμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας ο Οδυσσέας Δήμας και εκεί έμαθε ότι εναντίον του έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας στον ανήλικο γιο του.

Ήταν η στιγμή εκείνη που ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε λυγμούς.

Δίπλα του είναι ο αδερφός του Πύρρος Δήμας ο οποίος βρίσκεται έξω από το ανακριτικό γραφείο.

Ο 58χρονος πρώην προπονητής άρσης βαρών, Οδυσσέας Δήμας, πέρασε την Δευτέρα (16/11) το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τη σοβαρή υπόθεση διακίνησης και χορήγησης απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Σε βάρος του αδελφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη (12/11), έπειτα από πολύμηνη έρευνα, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία ουσιών ντόπινγκ, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Τα ευρήματα των Αρχών και το χρονικό της υπόθεσης

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η οποία διενεργήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τους αρμόδιους φορείς αντιντόπινγκ, χαρτογράφησε τη δράση του 58χρονου από τον Απρίλιο του 2024. Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται άμεσα με τον θετικό έλεγχο ντόπινγκ του τότε 15χρονου γιου του στην ουσία οξανδρολόνη το 2024 -περιστατικό για το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) είχε επιβάλει στον πρώην προπονητή 12ετή αποκλεισμό- καθώς και με μεταγενέστερο έλεγχο που αφορούσε σκεύασμα με εφεδρίνη.

Κατά τις έρευνες στην οικία του κατηγορούμενου και σε Αθλητικό Σύλλογο στη Γλυφάδα, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν κρίσιμα πειστήρια:

871 χάπια και αμπούλες: Σκευάσματα τα οποία, σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, γεγονός που καθιστά τη διακίνηση και τη χορήγησή τους παράνομη.

17 ενεργά δελτία νεαρών αθλητών: Τα ευρήματα γεννούν ερωτήματα για το αν ο 58χρονος συνέχιζε να προπονεί αθλητές μέσω του Συλλόγου της Γλυφάδας, παρά τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία και τις πειθαρχικές ποινές.

Χειρόγραφες σημειώσεις: Τρεις σελίδες με ονόματα και αρχικά προσώπων, ποσότητες φαρμακευτικών σκευασμάτων και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 80 έως 700 ευρώ. Στις καταγραφές περιλαμβάνεται και αναφορά στο συμπλήρωμα διατροφής «Commando», το οποίο σχετίζεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε κύκλωμα εμπορίας αναβολικών, υποστηρίζοντας ότι έχει αποσυρθεί από την προπονητική εδώ και δύο χρόνια. Σε δηλώσεις του έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση» και εξέφρασε τη συντριβή του για τις κατηγορίες περί σκόπιμης χορήγησης ουσιών στο παιδί του.

Ισχυρίζεται ότι τα κατασχεθέντα σκευάσματα είναι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, νόμιμα και προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική του ιατρική χρήση, ενώ για το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ που βρέθηκε στο σπίτι του υποστηρίζει ότι προοριζόταν για την ανέγερση κατοικίας στο Λαγονήσι.

Κατά τη σημερινή απολογία του, ο 58χρονος καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις στον ανακριτή τόσο για την προέλευση και τον προορισμό των 871 σκευασμάτων, όσο και για τα πρόσωπα και τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις ιδιόχειρες σημειώσεις του.