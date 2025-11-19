Συνεχίστηκαν και σήμερα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι απολογίες των αστυνομικών που χειρίστηκαν, με το γνωστό ατυχή τρόπο, την καταγγελία της Κυριακής Γρίβα στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα η κοπέλα να καταλήξει νεκρή μπροστά από το φυλάκιο τους, μετά την επίθεση με μαχαίρι που της έκανε ο πρώην σύντροφός της.

Προηγουμένως, ο αστυνομικός που είχε βάρδια στο τηλεφωνικό κέντρο της είπε ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου» όταν εκείνη ζήτησε να την μεταφέρει στο σπίτι της για να προστατευθεί από την μανία του διώκτη της.

Σήμερα, ο αστυνομικός που είχε απαντήσει στην κλήση της αδικοχαμένης Κυριακής , αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο κατηγορούμενος αποχώρησε από το δικαστήριο με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, υποστήριξε ότι η επίμαχη φράση «δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο», χαρακτηρίζοντάς την «άστοχη». Τόνισε επίσης ότι ο αστυνομικός ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων και «έπραξε το καθήκον του».

Στη συνέχεια, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί, ο φρουρός του αστυνομικού τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.