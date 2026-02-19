Άκρως επεισοδιακή ήταν η επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνις Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, σήμερα (19/2) με συγκεντρωμένους εργαζόμενους και συνδικαλιστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση στη δημόσια υγεία.

Από νωρίς το πρωί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο, στο πλαίσιο στάσης εργασίας που προκηρύχθηκε από τις 11:00 έως τις 15:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη διαμαρτυρία. Κατά την άφιξη του υπουργού, ακούστηκαν συνθήματα όπως «Φύγε από εδώ» και «Έξω οι φασίστες», με το κλίμα να φορτίζεται γρήγορα.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «σήμερα είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου», προσθέτοντας ότι «κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα». Στο σημείο βρίσκονταν και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σημειώθηκε ένταση και μικροσυμπλοκές μεταξύ διαμαρτυρόμενων και αστυνομικών.

Στον απόηχο των επεισοδίων, προσήχθη ένας γιατρός.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, ο υπουργός Υγείας δεν προτίθεται να κινήσει νομικές διαδικασίες σε βάρος του συγκεκριμένου εργαζόμενου.

Ο γιατρός αφέθηκε ελεύθερος.

Οι καταγγελίες των εργαζομένων

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου κατηγορεί τον υπουργό ότι κατά την προηγούμενη θητεία του προχώρησε στο κλείσιμο του νοσοκομείου Λοιμωδών, ενώ υποστηρίζει πως το Νοσοκομείο Νίκαιας παραμένει υποστελεχωμένο, με το προσωπικό να εργάζεται υπό εξοντωτικές συνθήκες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην περιοχή στερούνται βασικών ιατρικών ειδικοτήτων, χωρίς δυνατότητα εφημέρευσης και κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο τμήμα που επρόκειτο να εγκαινιάσει ο υπουργός, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει πλημμυρίσει τρεις φορές μετά την ανακαίνισή του, με τα νερά να φτάνουν έως το ακτινολογικό τμήμα και τα υπόγεια όπου φυλάσσονται αρχεία και υλικά. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ακόμη ότι ο χώρος έχει χρησιμοποιηθεί ως προσωρινός θάλαμος νοσηλείας για περίπου 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κρεβάτια, με τους ασθενείς να παραμένουν όλοι μαζί σε κοινό χώρο, μακριά από τους θεράποντες ιατρούς.

Όπως αναφέρουν, το τμήμα στελεχώνεται από νοσηλευτές και τραυματιοφορείς που εργάζονται σε διπλοβάρδιες προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των εφημεριών, ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν συσσωρεύσει 40 έως 50 οφειλόμενα ρεπό.