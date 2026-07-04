Σοβαρά ερωτήματα και έντονο προβληματισμό προκαλεί η εξέλιξη στην υπόθεση του οδηγού του βυτιοφόρου που καταγράφηκε σε βίντεο να πραγματοποιεί εξαιρετικά επικίνδυνες προσπεράσεις στο οδικό δίκτυο κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες οδηγούς.

Παρά τη σύλληψή του από την Τροχαία, ο 38χρονος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελικής αρχής, χωρίς να πραγματοποιηθεί η μεταγωγή του στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του politica.gr, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Χανίων με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η διαδικασία μεταφοράς του συλληφθέντος στην έδρα της υπόθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ως αιτιολογία που φέρεται να διατυπώθηκε ανεπίσημα, αναφέρθηκε ότι «μπορεί να ήταν κάτι στιγμιαίο και να μην κινδύνεψε κόσμος». Η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις δικαστικές αρχές.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη κινητοποίηση της Τροχαίας Χανίων, η οποία μέσα από ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού κατάφερε να ταυτοποιήσει το όχημα και να εντοπίσει την πορεία του μέχρι το Ηράκλειο, όπου και πραγματοποιήθηκε τελικά η σύλληψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

Δείτε το βίντεο με τους ελιγμούς:

Ο οδηγός κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αντικανονικοί ελιγμοί, παραβίαση διαχωριστικής γραμμής και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, καθώς και παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, με τις Αρχές να έχουν εντείνει τους ελέγχους το τελευταίο διάστημα.

Στο πολιτικό επίπεδο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη αυστηρής αντιμετώπισης φαινομένων επικίνδυνης οδήγησης και ενίσχυσης της οδικής αστυνόμευσης, ιδιαίτερα μετά τα πρόσφατα σοβαρά τροχαία στο νησί. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της γενικότερης επιχειρησιακής και δικαστικής διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών αφού ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει στείλει στη Κρήτη τα «διαμάντια» της Ελληνικής Αστυνομίας για να κάνουν σωστά τη δουλειά και κάποιοι… την ακυρώνουν.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι διοικητικές παραβάσεις θα επιβληθούν τόσο στον οδηγό, όσο και στον ιδιοκτήτη, ενώ αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός αφέθηκε ελεύθερος.