Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο ΑΤ Ρόδου, 50.000 ευρώ εγγυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων οποιουδήποτε είδους) αφέθηκε ελεύθερος πριν από λίγο o 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα του οποίου συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή 17 Μαΐου στην Εθνική Οδό Ρόδου – Λίνδου προκαλώντας τον θάνατο 57χρονης και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο.

Σε βάρος του, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, είχε ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση εξαιτίας της οποίας επήλθε θάνατος των δύο γυναικών, παραπέμποντάς τον στον Ανακριτή, ενώπιον του οποίου οδηγήθηκε και απολογήθηκε σήμερα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Εν τω μεταξύ, σήμερα στις 11.00 το πρωί, τελέστηκε στην πόλη της Ρόδου μέσα σε κλίμα οδύνης, η κηδεία της μητέρας και κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα, παρουσία συγγενών, φίλων και δεκάδων κατοίκων της Ρόδου που τις συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία.

Το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Ρόδο το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (17/05), με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα καταγράφηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Αφάντου, με το ένα αυτοκίνητο, το οποίο κατευθυνόταν προς Λίνδο, να πέφτει πάνω σε άλλο όχημα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το ένα ΙΧ, στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο οδόστρωμα, διαλύθηκε σε κομμάτια.

Η Πυροσβεστική ανέσυρε μητέρα και κόρη, χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες του δεύτερου ΙΧ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Πέρασα με πράσινο» – Οι ισχυρισμοί του 44χρονου

Ο κατηγορούμενος (γεννηθείς το 1981), ο οποίος νοσηλεύτηκε αρχικά με ελαφρά τραύματα, βρισκόταν στο αυτοκίνητο μαζί με τη σύντροφό του και το ανήλικο παιδί του, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέτασή του, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται σχετικά με την υπαιτιότητα της μοιραίας σύγκρουσης. Αν και ο ίδιος παραδέχεται ότι η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο του δρόμου, προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν ευθύνεται για τη φονική τροπή του ατυχήματος. «Πέρασα με πράσινο», φέρεται να ισχυρίζεται, αποδίδοντας την ευθύνη στο όχημα των θυμάτων, το οποίο, όπως διατείνεται, παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη.

Ωστόσο, αυτόπτης μάρτυρας γερμανικής υπηκοότητας που ευρίσκετο στο σημείο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος υποστηρίζει ότι ο 44χρονος ήταν εκείνος που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, και όχι το αυτοκίνητο της Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και της κόρης της.