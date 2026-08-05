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Στη σύλληψη ενός μέλους σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένες γυναίκες σε Πιερία και Φλώρινα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Οι δράστες, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου σε τροχαίο, απέσπασαν χρήματα, χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Το «σενάριο» του χειρουργείου και η λεία των 100.000 ευρώ
Όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών, το τελευταίο δεκαπενθήμερο τα μέλη της σπείρας τηλεφωνούσαν σε ανυποψίαστες ηλικιωμένες γυναίκες σε περιοχές της Πιερίας και της Φλώρινας.
Προσομοιώνοντας την ιδιότητα του γιατρού, ισχυρίζονταν ψευδώς ότι το παιδί τους είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και απαιτούνταν άμεσα χρήματα για να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τρομοκρατήσουν και να εξαπατήσουν έξι ηλικιωμένες, αποσπώντας συνολικά:
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30.895 ευρώ σε μετρητά.
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46 χρυσές λίρες.
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Κοσμήματα και τιμαλφή αξίας 72.000 ευρώ.
Τι εντοπίστηκε στην κατοχή και την οικία του συλληφθέντος
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν ένα από τα μέλη του κυκλώματος. Στην κατοχή του, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
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Το χρηματικό ποσό των 5.065 ευρώ (2.065 ευρώ πάνω του και 3.000 ευρώ στο σπίτι).
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9 χρυσές λίρες.
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2 κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τις συνεννοήσεις.
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2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία κατασχέθηκαν ως μέσα τέλεσης των εγκληματικών πράξεων.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του , οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.
Παράλληλα, οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, τόσο για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπολοίπων συνεργών της σπείρας, όσο και για την εξέταση τυχόν συμμετοχής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης στην ευρύτερη περιοχή.