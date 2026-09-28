Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Δευτέρας 28/09 οι αυτοψίες στα κτήρια της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου έγινε η φονική έκρηξη την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στα ερείπια τριώροφου κτίσματος που κατέρρευσε, με πιθανή αιτία την διαρροή φυσικού αερίου.

Σήμερα οι διαδικασίες για την αποτίμηση των ζημιών ξεκίνησαν με ειδικά κλιμάκια μηχανικών να κάνουν ελέγχους στατικότητας στα κτήρια, που συνόρευαν με το νεοκλασσικό που ισοπεδώθηκε.

Στο «μικροσκόπιο» τα όμορα κτίσματα

Η προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών εστιάζεται στην ασφάλεια των γύρω οικοδομών, οι οποίες υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές και επιβαρύνθηκαν από το ισχυρό ωστικό κύμα. Λόγω της παλαιότητας του δομημένου ιστού της περιοχής, οι ειδικοί διεξάγουν σχολαστικές αυτοψίες για να διαπιστώσουν αν έχει επηρεαστεί ο «φέρων οργανισμός» των κτηρίων και αν απαιτούνται μέτρα εκκένωσης ή εργασίες υποστύλωσης.

Όπως επισημαίνουν, η αποκατάσταση και η αξιολόγηση της στατικής επάρκειας αποτελεί ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση, καθώς η τοιχοποιία των παλαιών κατασκευών παρουσιάζει αυξημένη τρωτότητα σε τέτοιου είδους βίαια συμβάντα. Δείτε βίντεο με τα συνεργεία ελέγχου στην περιοχή:

Για «ανάγκη τακτικών και αυστηρών ελέγχων στις οδεύσεις φυσικού αερίου» έκανε λόγο ο πολιτικός μηχανικός Τάσος Μιχαλόπουλος, που βρέθηκε σήμερα στο σημείο:

Παράλληλα με τους τεχνικούς ελέγχους, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική έκρηξη.