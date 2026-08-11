Στο πλαίσιο των στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διοργάνωσε ειδική επιχειρησιακή εξόρμηση στις περιοχές του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδώρων.

Η δράση εξελίχθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Αυγούστου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου 2026, με τη συμμετοχή στελεχών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 1.300 ελέγχους οχημάτων και βεβαίωσαν 161 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως οι επικίνδυνοι ελιγμοί, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η μη χρήση προστατευτικού κράνους και η οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.

Παράλληλα, οι έλεγχοι οδήγησαν στη σύλληψη 2 οδηγών, ενώ διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι κυρώσεις υπήρξαν αυστηρές, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση 67 αδειών οδήγησης και 13 αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση στο αμέσως επόμενο διάστημα για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.