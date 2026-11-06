Έληξε ο συναγερμός που σήμανε στις Αρχές το πρωί της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι, εξαιτίας του εντοπισμού μίας εγκαταλελειμμένης βαλίτσας, αφού ολοκληρώθηκε με αρνητικό αποτέλεσμα η επιχείρηση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διεξαχθεί ο απαραίτητος έλεγχος από τα εξειδικευμένα κλιμάκια, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ στο εξής σημείο: