Η καταγγελία ενός επιβάτη αποκάλυψε την παράνομη δράση ενός ελεγκτή εισιτηρίων του Μετρό, ο οποίος σύμφωνα πάντα με τον καταγγέλλοντα, του ζήτησε 20 ευρώ, προκειμένου να μην του επιβάλει το προβλεπόμενο πρόστιμο καθώς δεν είχε εισιτήριο.

Ωστόσο, το εν λόγω περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς ο συγκεκριμένος ελεγκτής συνήθιζε να προβαίνει στην συγκεκριμένη ενέργεια και με άλλους επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο, ή δεν το είχαν επικυρώσει στα μηχανήματα. Το γεγονός αυτό έχει καταγραφεί από κάμερες σε διαφορετικές ημερομηνίες και διαφορετικές ώρες.

Όπως αποκαλύπτεται ο συγκεκριμένος ελεγκτής, όταν έβρισκε κάποιον χωρίς εισιτήριο τον απομάκρυνε διακριτικά από τους υπόλοιπους ελεγκτές και του ζητούσε 20 ευρώ, προκειμένου να μην του κόψει το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ.

Τι καταγγέλλει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”, ο εκπρόσωπος εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ. Σπύρος Ρεβύθης, χαρακτήρισε κατάπτυστη την περίπτωση του ελεγκτή, αλλά συνάμα διαχώρισε τους υπόλοιπους εργαζόμενους από αυτή.

«Είμαστε απλοί εργαζόμενοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τέτοια στοιχεία, εμείς δουλεύουμε τίμια και ευσυνείδητα», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ο ελεγκτής ενεργούσε μόνος του. «Οι εργαζόμενοι είναι στα… κάγκελα. Μας έχει διασύρει άδικα και πρέπει να απομονωθεί από την εταιρεία».

«Ο εν λόγω εργαζόμενος απομακρύνθηκε από την υπηρεσία και τον έκαναν θυρωρό. Μετά από μερικούς μήνες αναβαθμίστηκε σε σταθμάρχη», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προσθέτοντας ότι «προέρχεται από γραφείο γυναίκας ευρωβουλευτή».