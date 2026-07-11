Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin το 2010.

Οι αστυνομικές Αρχές, χθες Παρασκευή 10 Ιουλίου, συνέλαβαν δύο 42χρονους για τον εμπρησμό της τράπεζας και την δολοφονία τριών εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξέδωσαν και ένταλμα σύλληψης για μια ακόμη γυναίκα, 46 ετών, η οποία εδώ και έξι χρόνια ζει στο Μπράιτον της Βρετανίας.

«Επιστρέφω στην Ελλάδα τα επόμενα 24ωρα»

Πρόκειται για την Ελένη Αργυρίου, που σε συνέχεια της χθεσινής της επικοινωνίας με τη «Ζούγκλα» δήλωσε πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 24ωρα και πως είναι αθώα.

Επίσης δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές και αποκαλεί «άθλιο γεγονός» τις δολοφονίες των υπαλλήλων της Marfin.

Όλη η δήλωση της Ελένης Αργυρίου στην «Ζούγκλα»

«Δηλώνω ότι επιστρέφω στην Ελλάδα εθελούσια και διατίθεμαι στις διωκτικές Αρχές για την όποια έρευνα κάνουν έχοντας την ελπίδα για δίκαιη αντιμετώπιση καθώς είμαι αθώα και δεν έχω τη παραμικρή σύνδεση με το άθλιο γεγονός της δολοφονίας των ανθρώπων της Marfin».

Η χθεσινή αποκάλυψη της «Ζούγκλας»

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο ειδησεογραφικός μας ιστότοπος είχε αποκαλύψει πως η 46χρονη θα γυρίσει στην Ελλάδα, αποφασισμένη να ξεκαθαρίσει οποιαδήποτε κατηγορία της αποδίδεται από την Αντιτρομοκρατική.

Τώρα, σε νέα της δήλωση στη «Ζούγκλα» τονίζει την αθωότητά της και δηλώνει χαρακτηριστικά ότι η εμπρηστική επίθεση στην Marfin τον Μάιο του 2010 είναι «ένα άθλιο γεγονός, μια δολοφονία ανθρώπων».

Πώς το AI και μερικές φωτογραφίες διακοπών οδήγησαν στις συλλήψεις των φερόμενων δραστών

Το «ελληνικό FBI» έλαβε ένα ανώνυμο e-mail, στο οποίο κατονομάζονταν οι δράστες της φονικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας και αυτό στάθηκε αφορμή για να βγει από το αρχείο η υπόθεση.

Οι διωκτικές Αρχές κάνοντας χρήση της εξελιγμένης τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης κατάφεραν να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της υπόθεσης 16 χρόνια μετά. Εξετάστηκε εκ νέου το υλικό των τριών ατόμων από την ημέρα που σημειώθηκε η επίθεση (05/05/2010) με τη βοήθεια του ΑΙ και έτσι ταυτοποίησαν τους δύο 42χρονους, καθώς και την 46χρονη που ζει στο Μπράιτον της Αγγλίας.

Παράλληλα, ως καταλύτης λειτούργησε η αντιπαραβολή των φωτογραφιών των επεισοδίων της 5ης Μαΐου με εκείνες που βρέθηκαν σε ένα φωτογραφικό αρχείο σε σπίτι στο Κουκάκι.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ απεικονίζονταν άτομα κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών σε ελληνικό νησί πριν από την εμπρηστική επίθεση. Στις εικόνες αυτές φαίνονταν οι ύποπτοι να φορούν τα ίδια ρούχα με εκείνα της τραγικής ημέρας που έχασαν οι τρεις εργαζόμενοι τη ζωή τους.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ένας από τους δύο 42χρονους φορούσε το ίδιο καπέλο και κρατούσε το ίδιο χειροποίητο σακίδιο με την ημέρα της επίθεσης στην Marfin. Μετά από αξιολόγηση των παραπάνω πληροφοριών, η αρμόδια Ανακρίτρια εξέδωσε τα εντάλματα σύλληψης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, χθες Παρασκευή 10 Ιούλιου 2026, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, δύο -2- ημεδαποί, για την εμπλοκή τους στην εμπρηστική επίθεση που είχε σημειωθεί στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μία εγκυμονούσα.

Ειδικότερα, κατά το αρχικό στάδιο διερεύνησης της υπόθεσης είχε σχηματιστεί δικογραφία κατά αγνώστων δραστών, ενώ σε μεταγενέστερο χρόνο η υπόθεση διερευνήθηκε εκ νέου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν παραγγελίας της αρμόδιας Εισαγγελίας, συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε το σχετικό προανακριτικό υλικό, με αποτέλεσμα να ανασυρθεί η ανωτέρω δικογραφία από το αρχείο αγνώστων δραστών και να παραγγελθεί η διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες, αμφότεροι ηλικίας 42 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν σχετικά εντάλματα, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν, ενώ για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και μία γυναίκα, που αναζητείται.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 05/05/2010, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ομάδες ατόμων συμμετείχαν σε επεισόδια με ρίψεις μολότοφ, καθώς και εμπρηστικές επιθέσεις κατά οχημάτων και καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο εμπρησμός του ανωτέρω τραπεζικού υποκαταστήματος προκλήθηκε από μέλη μίας ομάδας, η οποία κινήθηκε στο σώμα της πορείας, αρχικά χωρισμένη σε δύο υποομάδες.

Πιο αναλυτικά, οι δύο υποομάδες συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση από το υποκατάστημα της τράπεζας και μετά από συνεννόηση, ορισμένα άτομα αποκόπηκαν και ενεργώντας συντονισμένα και οργανωμένα προξένησαν την πυρκαγιά (εμπρησμό) στο εσωτερικό της τράπεζας, θραύοντας τον υαλοπίνακα της πόρτας και ρίπτοντας στο εσωτερικό της, τουλάχιστον μια βόμβα μολότοφ, η οποία εξερράγη, καθώς και εύφλεκτο υγρό, το οποίο επιτάχυνε την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αποτέλεσμα της εμπρηστικής αυτής επίθεσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των -3- εργαζομένων της τράπεζας.

Μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η ομάδα απομακρύνθηκε, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς, όπως διαπιστώθηκε, συμμετείχαν από κοινού και με άλλα άτομα, και σε άλλες επιθέσεις σε βάρος οχημάτων, καταστημάτων και κτιρίων.

Όπως προέκυψε η ομάδα είχε εσωτερική κατανομή ρόλων. Ειδικότερα, ορισμένα άτομα ανέλαβαν τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση του υαλοπίνακα και τη ρίψη εύφλεκτων αντικειμένων και υγρών, ενώ τα λοιπά μέλη είχαν συντονιστικό και υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προστασία, προετοιμασία, εκδήλωση της εμπρηστικής επίθεσης και στη γενικότερη επιχειρησιακή υποστήριξη των φυσικών αυτουργών του εμπρησμού.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης αξιοποιήθηκαν ιατροδικαστικά, αυτοψιακά και εργαστηριακά ευρήματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, η πυρκαγιά στο τραπεζικό υποκατάστημα προκλήθηκε από τη ρίψη αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών τύπου μολότοφ.

Επίσης, συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν, ως προανακριτικό υλικό, μεταξύ άλλων, βιντεοληπτικά και φωτογραφικά αρχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και φωτογραφίες που εξήχθησαν από ψηφιακό πειστήριο, το οποίο είχε κατασχεθεί στο πλαίσιο έτερης υπόθεσης που είχε χειριστεί κατά το παρελθόν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των εξειδικευμένων εργαστηριακών και συγκριτικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, εφαρμόσθηκαν προηγμένες μεθοδολογίες ψηφιακής ανάλυσης. Μέσω αυτών, επετεύχθη η αποκατάσταση και ανάκτηση χαμηλού επιπέδου δεδομένων από ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής βίντεο του τραπεζικού καταστήματος, οδηγώντας στον επακριβή προσδιορισμό και συγχρονισμό του απόλυτου χρονικού στίγματος της εμπρηστικής επίθεσης.

Παράλληλα, με την εφαρμογή σχετικών αλγορίθμων, βελτιώθηκε, όπου ήταν τεχνικά εφικτό, η ευκρίνεια του προϋπάρχοντος παλαιότερου οπτικού υλικού, το οποίο επανεξετάσθηκε σε πλήρη εναρμόνιση με τη χρονολογική αλληλουχία των καταγεγραμμένων καρέ. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε η τεκμηριωμένη συσχέτιση μορφολογικών και λοιπών χαρακτηριστικών των κατηγορούμενων καθώς και η μοναδικοποίηση προσωπικών αντικειμένων, βάσει εξατομικευμένων χαρακτηριστικών τους, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση αποδεικτικό υλικό.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (laptops, USB sticks, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα κ.α.), ενώ στην οικία που διέμενε ο ένας απ’ τους δύο συλληφθέντες, βρέθηκε και κατεργασμένη κάνναβη (σε μορφή σοκολάτας) συνολικού μικτού βάρους -18,6- γραμμαρίων. Για το λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι συλληφθέντες, απ’ τους οποίους ο ένας έχει απασχολήσει για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».