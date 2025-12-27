Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου και τώρα οι συνθήκες του θανάτου της έχουν σχεδόν διαλευκανθεί.

Η αιτία της πυρκαγιάς που της στέρησε τη ζωή δεν σχετιζόταν με ένα τσιγάρο, αλλά όπως φαίνεται με ένα καλοστημένο σχέδιο του γιού της να την «βγάλει» από τη μέση.

Χθες συνελήφθη ο 60χρονος γιος της, ως κεντρικός ύποπτος για την δολοφονία της.

Το χρονικό

Η 87χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε ανέτρεψε πλήρως το αρχικό σενάριο.

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου συνελήφθη ο 60χρονος γιος της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και εμπρησμό.

«Ήταν ατύχημα»

Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ο 60χρονος από την πρώτη στιγμή υποστήριζε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, ισχυριζόμενος ότι η μητέρα του ήταν βαριά καπνίστρια.

Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικές και δημοσιογραφικές έρευνες κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ηλικιωμένη γυναίκα βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας φαρμάκων τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών.

Σημειώνεται πως τα φάρμακα που εντοπίστηκαν στον οργανισμό της, βρέθηκαν και στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του.

Οι αντιφάσεις

Σε τηλεφωνικές του συνομιλίες με την εκπομπή, ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν βέβαιος ότι η υπόθεση είχε «κλείσει», επιμένοντας πως επρόκειτο για ατύχημα. Ωστόσο, όπως περιέγραψε η Αγγελική Νικολούλη, όσο προχωρούσε η έρευνα οι αντιφάσεις πλήθαιναν, ενώ δεν καταγράφηκε καμία ένδειξη ενσυναίσθησης απέναντι στο θύμα.

Ο 60χρονος δεν παρέστη στην κηδεία της μητέρας του, αποφεύγοντας κάθε επαφή τόσο με την οικογένεια όσο και με το στενό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 60χρονος είχε σχέδιο τριών σταδίων: αρχικά τη χορήγηση χαπιών, στη συνέχεια τον ασφυκτικό θάνατο και τέλος τον εμπρησμό, με σκοπό να εξαφανιστούν τα ίχνη του εγκλήματος.

Η Ελένη Παπαδοπούλου ήταν νεκρή πριν από τη φωτιά

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών ουσιών, τις οποίες η 87χρονη δεν λάμβανε κανονικά.

Ταυτόχρονα, από την έρευνα προέκυψε πως τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα κρίθηκαν συμβατά με καπνίστρια, χωρίς όμως να αποδεικνύουν θάνατο από εισπνοή καπνού. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Τα οικονομικά κίνητρα

Τα κίνητρά του φαίνεται πως είναι οικονομικά καθώς φέρεται πως έχει χρέη ύψους 500.000 ευρώ.

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε και ο εντοπισμός μπιτονιού με βενζίνη, κρυμμένου στο σπίτι του, κατά την έρευνα της 17ης Δεκεμβρίου.