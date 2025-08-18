Έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της Εγνατίας οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, η οποία διεξαγόταν μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής – Πόρτο Λάγους – Ξάνθης, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Σημειώνεται ότι στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/8) δυστύχημα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, με δύο διερχόμενα ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν, επίσης, σοβαρά ο οδηγός του φορτηγού και ένας από τους επιβάτες ενός εκ των δύο οχημάτων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.