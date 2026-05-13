Η θωράκιση των μεσογειακών χωρών απέναντι στις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης κινδύνου βρέθηκαν στο επίκεντρο της 2ης Συνάντησης Ανταλλαγής και Εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού έργου FIRE SCENE, η οποία ξεκίνησε στην Αθήνα υπό τον συντονισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία όπου η κλιματική κρίση επιβάλλει την αναθεώρηση των στρατηγικών πολιτικής προστασίας, επιστήμονες και ερευνητές από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία ένωσαν τις δυνάμεις τους για να διαμορφώσουν νέα πρότυπα διακυβέρνησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της υπηρεσίας DG ECHO, εστιάζει ιδιαίτερα στις ζώνες διεπαφής δάσους και αστικού ιστού, καθώς και σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας, όπως η Ανατολική Αττική και η Ρόδος, όπου οι προκλήσεις για την ασφάλεια των πολιτών είναι αυξημένες.

Ο καθηγητής του ΑΠΘ, Ιωάννης Γήτας, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας πρακτικών εργαλείων που θα ενσωματωθούν άμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, επιτρέποντας στις αρχές να αντιδρούν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε περιπτώσεις κρίσης. Η φιλοσοφία του έργου FIRE SCENE στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι σύγχρονες πυρκαγιές είναι πλέον πιο ταχύρρυθμες και καταστροφικές, γεγονός που καθιστά την πρόληψη και τον τοπικό σχεδιασμό μοναδικά μέσα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται εξειδικευμένοι χάρτες κινδύνου και εγχειρίδια οδηγιών που απευθύνονται τόσο στους δήμους όσο και σε επαγγελματίες του τουρισμού, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών και την αποφυγή φαινομένων συνωστισμού κατά τη διάρκεια εκκενώσεων.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος αναδεικνύει την ανάγκη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών του Νότου, καθώς η διαχείριση του κινδύνου πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας και της Γενικής Γραμματείας Δασών επεσήμαναν ότι η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων, από πολεοδόμους μέχρι τοπικές αρχές, είναι επιβεβλημένη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Η συνάντηση της Αθήνας, που ολοκληρώνεται στις 14 Μαΐου 2026, περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις σε πιλοτικές περιοχές και διατομεακές συζητήσεις, θέτοντας τις βάσεις για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης που θα μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας το οικονομικό και κοινωνικό κόστος των φυσικών καταστροφών.