Στην περαιτέρω εμβάθυνση της ήδη ισχυρής αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας επικεντρώθηκαν οι ετήσιες Επιτελικές Συνομιλίες (Staff Talks), που πραγματοποιήθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε επίπεδο Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι οποίες έλαβαν χώρα σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, τα στελέχη των δύο επιτελείων προχώρησαν σε μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση της υφιστάμενης διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας.

Παράλληλα, εξετάστηκαν διεξοδικά οι προοπτικές για τη διεύρυνση και εμβάθυνση των τομέων κοινής δράσης, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο χωρών για στενότερη επιχειρησιακή και στρατηγική σύμπλευση.

Η ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Αθήνας και Παρισιού στον αμυντικό τομέα δεν περιορίζεται μόνο στο διμερές επίπεδο, αλλά έχει ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ, η συνεργασία αυτή:

Συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου πυλώνα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή.

Ενισχύει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο σύμμαχων χωρών.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχουν αναπτύξει Ελλάδα και Γαλλία τα τελευταία χρόνια, η οποία εδράζεται σε κοινές αξίες και την αμοιβαία δέσμευση για την προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας.