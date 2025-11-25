Ελλάδα και Ιορδανία υπέγραψαν Πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας για το 2026.

Συγκεκριμένα το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιορδανίας» για το έτος 2026, υπεγράφη στο Αμμάν από τον Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ, Ταξίαρχο Χρήστο Σπυρόπουλο και τον Διευθυντή Διεθνούς Συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας, Ταξίαρχο Raed Al – Saraireh.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ το συγκεκριμένο Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις και στις δύο χώρες, που αφορούν:

Συνεργασία σε θέματα επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Συμμετοχή σε ασκήσεις.

Ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα οργάνωσης – λειτουργίας Κέντρων Επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων.

Με την υπογραφή του εν λόγω Προγράμματος επιβεβαιώνεται η διαρκώς αναβαθμιζόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών, ισχυροποιούνται περαιτέρω οι δεσμοί των Ενόπλων Δυνάμεών τους και παράλληλα διευρύνεται η διαλειτουργικότητά τους.