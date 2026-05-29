Μια νέα σελίδα στην αμυντική συνεργασία ανοίγουν η Ελλάδα και η Βουλγαρία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους σχέση στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Πιο συγκεκριμένα σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας οι δύο πλευρές επικύρωσαν το Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας για το τρέχον έτος. σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος που είχε υπογραφεί για το έτος 2025 και περιλαμβάνει δράσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στη συνεργασία στον τομέα των Ειδικών Επιχειρήσεων, καθώς και στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης και κοινές ασκήσεις.

Το σύνολο των δράσεων επιβεβαιώνει τους ισχυρούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των ΕΔ των δύο χωρών, ενισχύει τη διαλειτουργικότητά τους και συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Βουλγαρία ως πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.