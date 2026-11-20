Νέο κύκλο επαφών στην Αθήνα πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση του διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες σε επίπεδο πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων.

Η επίσκεψη, που διήρκεσε από τις 17 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αντιπροσωπεία του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, επισκέφθηκε το ΓΕΕΘΑ,με σκοπό τη διεξαγωγή διμερών επαφών με τη ΔΙΚΑΦΚΑ σε θέματα αρμοδιότητάς της, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Επίσης η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026 την έδρα του 747 ΕΤΜΧ στο Λουτράκι, όπου παρακολούθησε επίδειξη των δυνατοτήτων και των μέσων του ΕΤΑΚ στην αντιμετώπιση περιστατικών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.