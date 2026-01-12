Πραγματοποιήθηκε στη ναυτική βάση του Τάραντα στην Ιταλία, η παραλαβή καθηκόντων του νέου Διοικητή της Μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Maritime Group Two – SNMCMG 2).

Καθήκοντα Διοικητού παρέλαβε από τον Ιταλό Captain Fortunato Genovese, ο Πλοίαρχος Δημήτριος Καραμουτζογιάννης, παρουσία του Διοικητή Υποβρυχίων του ΝΑΤΟ, (Commander Submarines NATO at MARCOM), Rear Admiral Bret Grabbe.

Στο πλαίσιο ανάληψης της Διοίκησης από την Ελλάδα, διατίθεται από το Πολεμικό Ναυτικό το Πλοίο Γενικής Υποστηρίξεως «ΗΡΑΚΛΗΣ», ως πλοίο έδρας Διοικητού.

Η «SNMCMG 2» αποτελεί μια από τις δύο μόνιμα ενεργοποιημένες ναυτικές δυνάμεις ναρκοπολέμου του ΝΑΤΟ για την διεξαγωγή αντιναρκικών επιχειρήσεων, με σκοπό την διασφάλιση της ασφάλειας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ Maritime Command (MARCOM), παρέχοντας στην Συμμαχία την ικανότητα άμεσης επιχειρησιακής αντίδρασης (NATO Response Force – NRF) σε περιόδους ειρήνης, κρίσης και έντασης.