Ο Γιάννης Ρουσανίδης ήταν ένα από τα επτά μέλη του πληρώματος του Lily Jean, του αλιευτικού που ναυάγησε στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο 33χρονος ήταν επαγγελματίας ψαράς και επέβαινε στο πλοίο όταν το έπληξε σφοδρή καταιγίδα.

Ο Γιάννης καταγόταν από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου της Κρήτης, σύμφωνα με το neakriti.gr. Γεννήθηκε στις ΗΠΑ όπου έζησε μέχρι τα 8 του χρόνια και στη συνέχεια αποφάσισε να φύγει. Το 2015, ο Γιάννης επέστρεψε στη Βοστώνη και εργαζόταν ως επαγγελματίας ψαράς.

Το αλιευτικό 22 μέτρων χάθηκε την περασμένη Παρασκευή (30/1). Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, το Lily Jean δεν εξέπεμψε σήμα SOS κατά την επιστροφή του προς τη Μασαχουσέτη, αλλά οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τον πομπό έκτακτης ανάγκης του σκάφους που στέλνει σήμα όταν βραχεί.

Σύμφωνα με το BBC, η ακτοφυλακή προχώρησε σε επιχείρηση έρευνας, καλύπτοντας πάνω από 1.000 τετραγωνικά μίλια και εντοπίστηκαν συντρίμμια, μία σορός και μία άδεια σωσίβια λέμβος, κοντά στο σημείο από όπου το σκάφος έστειλε σήμα. Στη συνέχεια, οι Αρχές ανακοίνωσαν αναστολή των ερευνών, καθώς θεωρήθηκε πως δεν ήταν πιθανό να βρεθούν επιζώντες.

Η αδερφή του 33χρονου Γιάννη μίλησε στο Κρήτη TV, λέγοντας: «Ήταν περήφανος Έλληνας που αγαπούσε τον τόπο του. Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή».

Τα μέλη του πληρώματος ήταν οι: Gus Sanfillipo (καπετάνιος), Γιάννης Παύλος Ρουσανίδης, Sean Therrien, Freeman Short, Jada Samitt, Paul Beal Sr και Paul Beal Jr.

Ο γερουσιαστής Bruce Tarr, μιλώντας στο CBS, αναφέρθηκε στον Gus Sanfillipo: «Ο καπετάνιος του σκάφους είναι γνωστός σε όλους μας. Είναι ένας από τους πιο ευγενικούς και καλούς ανθρώπους που υπάρχουν. Είναι πολύ έμπειρος, η οικογένειά του έχει παράδοση στην αλιεία και είναι ένας από τους καλύτερους σε αυτό το λιμάνι».

Η κυβερνήτης της Μασαχουσέτης, Μόρα Χίλι, δήλωσε ότι είναι «συγκλονισμένη» από το ναυάγιο του Lily Jean. «Οι ψαράδες και τα αλιευτικά σκάφη είναι βασικά στοιχεία της ιστορίας, της οικονομίας και του πολιτισμού του Gloucester και του Κέιπ Ανν και αυτή η τραγωδία γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την πολιτεία», ανέφερε.

Στη σελίδα που διατηρούταν στο Facebook για το αλιευτικό, ένας άνθρωπος δημοσίευσε ένα συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα για το άτυχο πλήρωμά του:

«Το τελευταίο “αντίο” στους ψαράδες του FV Lily Jean.

Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ προς τιμήν των έξι γενναίων ανδρών που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη θάλασσα και στον κλάδο που τους χαρακτήριζε. Η απώλεια των John Paul Rousanidis, Sean Therrien, Freeman Short, Captain Gus Sanfilippo, Paul Beal Sr. και Paul Beal Jr. αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι στις οικογένειές τους, στους φίλους τους και σε όλους όσους αγαπούν το πνεύμα της αλιευτικής κοινότητας.

Αυτοί οι άνδρες ήταν κάτι περισσότερο από ψαράδες – ήταν ήρωες του ωκεανού, σταθεροί στην αφοσίωση και το θάρρος τους εν μέσω της απρόβλεπτης και ισχυρής θάλασσας. Η ζωή τους ήταν μια απόδειξη σκληρής δουλειάς, αντοχής και βαθιάς αγάπης για τα νερά που αποκαλούσαν σπίτι τους.

Καθώς τιμάμε τη μνήμη τους, θυμόμαστε τις θυσίες που έκαναν, τις ιστορίες που μοιράστηκαν και την κληρονομιά που άφησαν πίσω τους. Η γενναιότητά τους θα εμπνέει για πάντα όσους συνεχίζουν να ακολουθούν τα βήματά τους, πλέοντας στα νερά με το ίδιο πνεύμα ανθεκτικότητας και σεβασμού.

Είθε οι παλίρροιες να είναι ήπιες και η μνήμη αυτών των ανδρών να χρησιμεύει ως υπενθύμιση του θάρρους και της συντροφικότητας που χαρακτηρίζουν την αλιευτική κοινότητα. Αναπαυθείτε εν ειρήνη, γενναίες ψυχές – το πνεύμα σας ζει σε κάθε κύμα, σε κάθε ανατολή του ηλίου και σε κάθε καρδιά που έχει συγκινηθεί από την ιστορία σας.

Καλούς ανέμους και ήρεμες θάλασσες σε όλους σας».