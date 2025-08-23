Από το πρώτο φως της ημέρας, οι Έλληνες δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, εντάχθηκαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης των μεγάλων πυρκαγιών, που πλήττουν την Ισπανία.

Τα είκοσι εξειδικευμένα μέλη της ΕΜΟΔΕ, που μεταφέρθηκαν στην Ισπανία με αεροσκάφος C-27 την Παρασκευή (22/08), ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των ισπανικών αρχών στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην περιοχή Genestoso, στην Αστούρια.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θυμάτων των πυρκαγιών αυξήθηκε στους πέντε

Βέβαια,η βελτίωση των καιρικών συνθηκών, βοηθά στην αναστροφή της κατάστασης στις περιοχές της Γαλικίας, Καστίλης και Λεόν, καθώς και στην Εστρεμαδούρα.

Στην περιοχή Κάθερες, έπειτα από δέκα ημέρες, η φωτιά κατέστη υπό έλεγχο, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών και Προεδρίας της Εστρεμαδούρα, αφού είχαν καεί 17.300 εκτάρια.

Αυτή τη στιγμή, οι ενεργές εστίες από 40 περιορίστηκαν σε 16.

Το κόστος των καταστροφών από τις πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανέρχεται σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν εν μέσω ενός παρατεταμένου καύσωνα 16 ημερών, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε όλη τη χώρα και έφτασαν τους 45 σε πολλές περιοχές, κυρίως στο νότο.