Στο φως της δημοσιότητας φέρνει Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας στιγμιότυπα και χαρακτηριστικά πλάνα από την ενεργό ελληνική συμμετοχή στην ευρείας κλίμακας πολυεθνική άσκηση με την ονομασία «Eagle Partner 2026».

Η συγκεκριμένη στρατιωτική συνεργασία, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία στην Αρμενία μετά από οκτώ ημέρες εντατικής συνεκπαίδευσης, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών αναλυτών λόγω των ιδιαίτερων γεωπολιτικών της χαρακτηριστικών.

Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος 250 στρατιωτικοί από τις ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας, καθώς και 93 στελέχη από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε επάξια από 11 εξειδικευμένα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Στρατού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, πλαισιωμένα από δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.

Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης άσκησης αποσκοπεί διαχρονικά στην ουσιαστική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των τμημάτων όταν αυτά καλούνται να επιχειρήσουν στο πλαίσιο διεθνών ειρηνευτικών αποστολών.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον απόλυτο συντονισμό των επίγειων δυνάμεων, στη διασφάλιση ασφαλών δικτύων επικοινωνίας κάτω από απαιτητικές συνθήκες, καθώς και στη γενικότερη αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς την εξέλιξη του θεσμού.