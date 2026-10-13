Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Κύπρο η μεγάλη ετήσια στρατιωτική άσκηση της Εθνικής Φρουράς «Ίρις 2026», με την ουσιαστική αεροπορική συνδρομή της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε χαμηλή διέλευση πάνω από το πεδίο βολής Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κορύφωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Τα ελληνικά μαχητικά σταθμεύουν στην Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, και αναμένεται να αναλάβουν εκ νέου δράση κατά την τελική φάση της άσκησης την Πέμπτη, παρουσία του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, καθώς και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Επιστροφή της αεροπορικής διάστασης μετά το 2023

Η παρουσία των ελληνικών F-16 προσδίδει ξανά ισχυρή αεροπορική διάσταση στη φετινή διοργάνωση, κάτι που είχε να συμβεί από το 2023. Η ελληνική συμμετοχή κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για τη συνεκπαίδευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τον επιχειρησιακό συντονισμό μεταξύ των δυνάμεων των δύο χωρών.

Παράλληλα, επιτρέπει την αποτελεσματική δοκιμή σύνθετων διακλαδικών σεναρίων που συνδυάζουν ταυτόχρονη δράση αεροπορικών και χερσαίων μέσων, επιβεβαιώνοντας τη στενή αμυντική συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας.

Βολές πραγματικών πυρών και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η άσκηση «Ίρις 2026», η οποία ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται μεθαύριο, αποτελεί κομβικό πυλώνα του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ). Κύριος στόχος του τετραημέρου είναι η αξιολόγηση σχεδίων και διαδικασιών σε συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον μάχης, με έμφαση στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη διακλαδικότητα και την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων με βολές πραγματικών πυρών.

Η παρακαταθήκη της περσινής άσκησης

Η φετινή διοργάνωση ακολουθεί τα επιτυχημένα πρότυπα της αντίστοιχης άσκησης του Οκτωβρίου 2025, στην οποία είχε εμπλακεί το σύνολο του προσωπικού και των μέσων της ενεργού δύναμης της Εθνικής Φρουράς.

Τότε, στο ίδιο πεδίο βολής στο Καλό Χωριό, είχαν δοκιμαστεί με επιτυχία οι μηχανισμοί σχεδίασης, διοίκησης και εκτέλεσης διακλαδικών επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για τη συνεχή αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύος των δυνάμεων.