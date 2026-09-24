Σε επιτυχή εμπλοκή δύο εναέριων απειλών προχώρησε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της αποστολής της για την ενίσχυση της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 13:40, της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026, η ελληνική Πυροβολαρχία, που συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», ενεργοποιήθηκε απέναντι σε δύο εναέριες απειλές.

Συγκεκριμένα, εκτοξεύθηκαν δύο βλήματα PATRIOT, με στόχο έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV).

Η εμπλοκή ολοκληρώθηκε επιτυχώς, στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ για την υποστήριξη της αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό.