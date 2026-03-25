Η Ελληνική Σημαία κυματίζει αγέρωχα σε κάθε Εθνική μας Επέτειο. Είναι σύμβολο των αγώνων μας για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία του Έθνους. Περικλείει τις θυσίες των Ελλήνων για Δημοκρατία και τον πόθο για Εθνική Ενότητα και ομοψυχία.
Το κορυφαίο σύμβολο του Έθνους μας καθιερώθηκε την Πρωτοχρονιά του 1822 στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και υπάρχουν διάφορες εκδοχές για το τι ακριβώς συμβολίζουν οι εννέα λωρίδες του και τα χρώματά του.
Ορισμένες από αυτές τις εκδοχές είναι:
- Το γαλάζιο και το λευκό προήλθαν από το πέπλο της Θεάς Αθηνάς, που συμβόλιζε τη Σοφία
- Τα χρώματα είναι απότοκο της επίσημης στολής των Βυζαντινών αξιωματούχων ή της σημαίας των Παλαιολόγων
- Τα χρώματα είναι εμπνευσμένα από τη σημαία που χρησιμοποιούσε ως σύμβολο στις εκστρατείες του ο Μέγας Αλέξανδρος
- Χρώμα και σχήμα προέρχονται από τη φημισμένη σημαία του οπλαρχηγού Ιωάννη Σταθά
- Το κυανό χρώμα συμβολίζει τον ουρανό και το λευκό τον αφρό των κυμάτων της θάλασσας που περιβάλλει τη χώρα μας.
- Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα του σκοπού των Ελλήνων και το κυανό δηλώνει τη θεϊκή παρέμβαση
- Τα χρώματα παραπέμπουν στη ναυτική βράκα (κυανό) και στη φουστανέλα (λευκό)
- Οι εννέα (κυανές και λευκές) οριζόντιες παράλληλες λωρίδες αντιπροσωπεύουν τις συλλαβές του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» ή συμβολίζουν τη θάλασσα και τους κυματισμούς της